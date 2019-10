Il processo di crescita di Fratelli d’Italia, avviato da Giorgia Meloni ad Atreju, poco meno di un anno fa, sta confermando il trend nazionale, con adesioni in tutta Italia tra cui il Molise.

E’ da tempo che seguo questo percorso, deciso fortemente a sposare il progetto di rinnovamento di questo partito e convinto di poter dare il mio contributo perché diventi sempre più forte, soprattutto in Molise.

Per questa ragione, venerdì 4 ottobre 2019 alle ore 11.00 a Venafro in Corso Campano n. 118 – è stato organizzato un incontro con la stampa per ufficializzare il mio ingresso in Fratelli d’Italia.