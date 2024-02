di Redazione

Prosegue con successo la stagione concertistica organizzata dall’Associazione Amici della Musica di Campobasso “Walter De Angelis, venerdì 23 febbraio alle ore 21 al Teatro Savoia di Campobasso l’Ensemble dell’Orchestra Sinfonica Rossini di Pesaro, diretta da Noris Borgogelli, eseguirà la fiaba musicale di Pierino e il Lupo di Sergej Sergeevič Prokof’ev. Pierino e il Lupo è una storia per l’infanzia, costituita da musica e testo, venne scritta nel 1936, ma il debutto ebbe un esito infausto, con scarso pubblico e poca attenzione: la storia della musica spesso racconta di riscatti e questa composizione è uno degli esempi più luminosi, perché la poca fortuna iniziale venne più che compensata dall’enorme successo riscosso poi nel tempo, tanto da diventare un classico apprezzatissimo da adulti e bambini. La sua esecuzione prevede la presenza di un narratore e di una particolare formazione orchestrale. Ogni personaggio della storia è, infatti, rappresentato da uno strumento che interviene nella vicenda con un motivo caratteristico: Pierino (archi); l’uccellino (flauto); l’anatra (oboe); il gatto (clarinetto); il nonno (fagotto); il lupo (corni); i cacciatori (legni) e lo sparo dei fucili (timpani). La versione che propone l’Orchestra Sinfonica Rossini è ritagliata su un organico composto da un quintetto d’archi, un quintetto di fiati e percussioni. L’esecuzione si basa sul talento poliedrico del Maestro Noris Borgogelli, concertatore e voce narrante della nota composizione. L’esecuzione di Prokof’ev sarà preceduta dalla presentazione degli strumenti, che permetterà un ascolto ancor più consapevole dell’opera. Uno spettacolo per grandi e piccoli da non perdere. L’Orchestra eseguirà la Sinfonia da Il Barbiere di Siviglia, come omaggio a Rossini per l’imminente compleanno del 29 febbraio.