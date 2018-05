Le Segreterie Regionali del Molise della SLC CGIL e della UIL POSTE hanno proclamato per venerdì 1° giugno 2018 lo sciopero generale di tutto il personale applicato negli Uffici Postali.

Questo significa che, alla luce delle festività del 2 e 3 giugno, molti uffici rimarranno chiusi per tre giorni consecutivi creando non pochi disagi a tutti i clienti di Poste Italiane. E’ sicuramente qualcosa di doloroso che mortifica, in primis, le OO.SS. che hanno indetto l’agitazione. Ma sta anche a significare quanto drammatica sia oramai la situazione che interessa i servizi offerti da Poste Italiane in Molise.

Ad iniziare dalle perenni e non più sopportabili razionalizzazioni, razionalizzazioni che penalizzano le zone interne e montane, per finire alle condizioni di lavoro, assolutamente non in regola con le norme contrattuali e che interessano la maggior parte dei dipendenti applicati negli uffici aperti al pubblico.

Al fine di spiegare le ragioni di tutto ciò è prevista per mercoledì 30 giugno a Campobasso, presso la sede della UIL Molise, una conferenza stampa alla quale prenderanno parte Tecla Boccardo Segretario Generale UIL Molise, Franco Spina Segretario Confederale CGIL Molise, Aniello Pascarelli Segretario Generale UIL Poste Molise e Mimmo Fiocca Segretario Regionale SLC CGIL Molise.