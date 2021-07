di Michelangelo Merisi

Il presidente del Consiglio Salvatore Micone, trasformatosi per l’occasione nel maggiordomo dei 5stelle, ha aperto i lavori del Consiglio con un accordo, ovviamente sottobanco, tra maggioranza e opposizione. La questione? Toma e i suoi non avevano i numeri per contrastare le mozioni delle opposizioni e, quindi, la maggioranza sarebbe andata sotto sulla mozione presentata proprio dai 5stelle riguardante la denuncia fatta dalla Giunta alla principale collaboratrice di Michele Iorio attraverso l’Avvocatura regionale. L’atto con cui si stabilisce la denuncia è la delibera di Giunta 114 tanto criticata dallo stesso capogruppo pentastellato Andrea Greco da farci un video su facebook. Eppure oggi che la maggioranza poteva soccombere e le opposizioni avrebbero potuto far passare tutte le mozioni che desideravano, ecco che le truppe pentastellate si sono ritirate. Su temi certamente ben più importanti come la postazione del 118 a Castelmauro e la vendita delle quote della Gemelli Molise Spa. Che pure si potevano discutere, visti i numeri esigui della maggioranza ferma a nove a causa dell’assenza di Di Lucente e Cefaratti.

Ma i cinquestelle negli anni ci hanno abituato spesso a rinunciare a lottare: accettano di buon grado un consiglio ogni 15 giorni invece di pretenderne uno a settimana. Si accodano alle volontà dei tomiani per ottenere in cambio l’esultanza per approvazioni di mozioni inutili che, quand’anche approvate, vengono disattese dallo stesso presidente di Regione. Come nel caso della vendita del Gemelli. E’ bastato guardare l’apertura del Consiglio per capire che l’accordo era già stato trovato. La prima sensazione provata ha portato alla domanda: ma che giocano a nascondino? Patrizia Manzo si alza in piedi e chiede l’inversione dell’ordine del giorno per inserire i punti 22 e 23 al punto 1 e 2. Micone stesso chiede con garbo alla Fanelli: “Consigliera, che ne dice? Vuole anticipare anche lei la sua mozione?”. In cambio si ottiene l’approvazione di una mozione nuova, con cui si chiede l’intervento di Toma per scongiurare la chiusura del punto vaccinale all’Auditorium di Isernia perché l’esercito va via. Azione lodevole approvata all’unanimità senza neppure discuterla con la sola richiesta di Quintino Pallante assessore di Fratelli d’Italia ridotto, anch’egli, ad elemosinare alle opposizioni: “Fateci almeno firmare con voi la mozione per Isernia” chiede sottomesso e con voce in preghiera. Tutti contenti, come in una grande famiglia felice, approvano all’unanimità con la speranza che almeno la Fanelli, che fessa non è, sia consapevole che Toma non sarà in grado di garantire nulla ai molisani, benché meno la chiusura del punto vaccinale all’Auditorium di Isernia. Speriamo di sbagliarci ma tant’è. Ciò che potrebbe essere la farsa dell’incompetenza ha trovato il suo punto di esplosione con l’interpellanza di Andrea Greco sulla vendita della Gemelli Molise Spa. Greco illustra la questione, ripercorre numeri e storia. Toma nel suo intervento plaude alla bravura di Greco e, da presidente inetto quale è, inizia a fare le radiocronaca dei documenti della storia della ex Cattolica. Spiega perché si è sciolta la Fondazione Giovanni Paolo II nel 2019 (cosa che avrebbe dovuto fare all’epoca non oggi), racconta che lui non sapeva nulla della vendita delle azioni della SpA di Campobasso. Mente sapendo di mentire perché le nostre fonti assicurano che è stato avvertito tra aprile e maggio scorso proprio da un dirigente della struttura di Roma. Difende, senza nominarlo, il suo ex consigliere Nicola Lucarelli che siede nel CDA della Gemelli Molise Spa e ben retribuito a gettone di presenza, dicendo che “anche il CdA non ne sapeva nulla”. Mentendo di nuovo. Poi racconta i contatti avuti con i vertici dell’Università Cattolica di Roma a cui ha chiesto di sospendere la vendita per tre mesi e ricevendo picche come risposta. “Perché se sospendiamo le offerte rischiamo di incorrere in una responsabilità precontrattuale” spiega Toma ad un estasiato Greco. Intanto avrebbe avuto due giorni per intervenire come Regione. E cosa ha fatto? “Ho aspettato che scadessero i termini” ha dichiarato. Ma che bravo presidente, è talmente competente che invece di intervenire è rimasto seduto ad aspettare. Che cosa? La morte, evidentemente. Si diletta a leggere dal telefonino la lettera inviata ai ministeri e al rettore della cattolica. Di fronte a queste inutilità Greco, sempre più estasiato, si dice “per la prima volta in tre anni sono soddisfatto”. Soddisfatto di cosa, consigliere Greco, di essere preso per i fondelli da un incapace governatore?

Dovendo ancora, ma senza farlo apparire, evitare la discussione della revoca dell’utilizzo dell’Avvocatura, quindi con i soldi della regione, per la denuncia da parte della Giunta ad una cittadina per un post su facebook, cosa fanno i 9 della maggioranza e i 5stelle? L’argomento ex Cattolica, di stretta attualità tanto da essere scaduto qualsiasi tipo di intervento, impone la presentazione di una mozione con immediata discussione che, contravvenendo alle linee di principio date dalla conferenza dei capigruppo, si discute immediatamente. E si approva all’unanimità con Iorio, di Fratelli d’Italia, che avverte: “Guardate che questa mozione non serve a nulla”. Perché? Cosa si chiede con questa mozione? Si impegna il presidente Toma a vigilare sul mantenimento dell’interesse pubblico della struttura di contrada Tappino dopo aver saputo chi saranno gli acquirenti. Un dovere che spetta già al presidente di una Regione.

Il consiglio termina alle 14.15.

A proposito. Nella mattinata una sola richiesta è stata bocciata. Quella di Aida Romagnuolo che aveva chiesto l’iscrizione della mozione sul piano occupazionale della sanità vista la grave carenza di personale.

L’ennesima puntata della saga dei dilettanti allo sbaraglio termina qui, con 5stelle e Pd che avrebbero potuto approvare il mondo e si sono accontentati del nulla.