di Giovanni Minicozzi

Per la seconda volta i legali di Stefano Petracca chiedono di smentire i contenuti diffusi da un nostro precedente articolo e minacciano di querelare la testata di Futuro Molise.

In particolare affermano che non risulta veritiera la circostanza relativa alla richiesta di conoscere i nomi degli investitori del fondo svizzero Capital e del socio effettivo avanzata dai vertici romani del Gemelli e dal prefetto di Campobasso.

A noi risulta esattamente l’opposto e le nostre fonti hanno confermato l’indiscrezione riportata nel contestato articolo. Di certo pero’ non spetta al manager Petracca smentire i soggetti chiamati in causa i quali, peraltro, non hanno chiesto alcuna rettifica.

Del resto lo stesso manager Petracca nelle scorse settimane aveva diffuso, attraverso la stampa locale, la contrarietà a rendere noti i nominativi dei soci del fondo adducendo motivazioni di riservatezza relative alla privacy.

Da parte nostra ribadiamo la necessita’ di conoscere i nominativi degli acquirenti veri e del titolare effettivo del fondo AG Capital al fine di ottemperare all’obbligo di trasparanza imposto alla pubblica amministrazione e per poter escludere qualsivoglia ipotesi di riciclaggio e/o di infiltrazioni malavitose nel business di Gemelli Molise, struttura di eccellenza realizzata con fondi pubblici e accreditata con il servizio sanitario regionale.