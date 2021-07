di Giovanni Minicozzi

Ho sempre apprezzato Papa Francesco per la sua immensa umanità e per i suoi reiterati tentativi di riportare trasparenza e legalità nella gestione dei beni ecclesiastici.

Il suo essere diverso si manifesta quotidianamente nella difesa dei più deboli e dei giovani.

Mi è rimasta impressa una sua frase rivolta proprio ai giovani che pronunciò dall’aula magna dell’Università del Molise in occasione della visita pastorale in questa valle di lacrime.

Papa Francesco disse ai giovani:

“rompete gli schemi per difendere i vostri diritti”.

Un incitamento più che mai opportuno in una regione dove i ragazzi sono costretti a fuggire dai loro affetti per mancanza di lavoro.

Oggi il Papa, nel corso dell’Angelus celebrato dal decimo piano del Policlinico Gemelli dove è ricoverato, ha strigliato le cattive gestioni degli ospedali gestiti dalla chiesa.

Sarà una coincidenza ma proprio in queste ore è in atto la vendita del Gemelli Molise Spa ed è verosimile che la critica del Papa fosse rivolta proprio alla struttura di contrada Tappino.

Le parole di Papa Francesco non lasciano dubbi su alcune gestioni opache tra le quali, evidentemente, quella della ex Cattolica.

Ecco cosa ha detto il sommo Pontefice dopo aver elogiato il prezioso lavoro dei medici e di tutto il personale sanitario :

“Serve un sistema sanitario gratuito e che assicuri un buon servizio accessibile a tutti. Non bisogna perdere questo bene prezioso. Bisogna mantenerlo! E per questo occorre impegnarsi tutti, perché serve a tutti e per questo chiedo il contributo di tutti. Anche nella Chiesa succede a volte che qualche istituzione sanitaria, per una non buona gestione, non va bene economicamente e il primo pensiero che viene è quello di venderla. Ma la vocazione della Chiesa non è avere dei quattrini, è fare il servizio, e il servizio sempre è gratuito. Non dimenticatevi di questo: salvare le istituzioni gratuite”.

(Papa Francesco 11.07.2021)

Chi vuole intendere intenda e non faccia orecchie da mercante.