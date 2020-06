Avevano trovato l’offerta su internet e pensando che fosse vantaggiosa avevano versato 155 euro. I Carabinieri di Colli al Volturno hanno scoperto una truffa on line per la vendita di mascherine.

Un imprenditore originario di Napoli, ma operante a Bologna, pubblicava un avviso con un’offerta vantaggiosa per l’acquisto on-line di mascherine FFP3. Due cittadini di Colli a Volturno che avevano versato 155 euro cadauno per l’acquisto di 100 mascherine, scoprivano di essere stati truffati non ricevendo alcunché.

Le immediate indagini informatiche svolte dalla locale Stazione, hanno permesso di individuare l’autore della truffa, che già aveva ingannato tante altre persone, assicurandolo alla giustizia ed impedendone di nuove.