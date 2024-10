di Redazione

Stamattina il Prefetto di Isernia, Giuseppe Montella, è stato in visita istituzionale al Comune di Venafro.

Ad accoglierlo il Sindaco, Alfredo Ricci, accompagnato da una rappresentanza dell’Amministrazione composta dal Presidente del Consiglio Dario Ottaviano, dagli Assessori Angelamaria Tommasone e Oscar Simeone e dal Consigliere Massimo Zullo. La visita ha avuto inizio con un sopralluogo presso i locali del Comando di Polizia Municipale, presso cui ha sede il COM della Protezione Civile di Venafro. E’ stata anche l’occasione per fare il punto sul sistema di videosorveglianza attivo in città con quasi 40 telecamere sparse sull’intero territorio comunale. Quindi, il momento clou della visita presso il Municipio, con il confronto con l’Amministrazione, che segue all’incontro già avuto nei giorni scorsi con il Sindaco presso la Prefettura. Gli esponenti dell’Amministrazione Comunale hanno illustrato al Prefetto la situazione generale della città di Venafro, ripercorrendone alcuni aspetti essenziali della sua gloriosa storia, soffermandosi sulle grandi potenzialità che il suo territorio esprime in termini di patrimonio culturale e paesaggistico, ma non mancando di evidenziarne anche le attuali criticità socio-economiche, che troppo spesso costringono i giovani a emigrare. Attenzione è stata posta anche sulle problematiche ambientali e di sicurezza urbana, su cui l’impegno dell’Amministrazione è sempre alto, e sulle prospettive di sviluppo economico, su cui l’Amministrazione è concentrata per creare sempre maggiori opportunità e occasioni. Da ultimo, c’è stato un incontro con la Segretaria Generale e i Responsabili di Settore, per una presentazione anche della situazione organizzativa e prettamente amministrativa dell’ente. Prima di rientrare a Isernia, il Prefetto ha fatto una breve visita anche al centro storico e al Castello Pandone, restando entusiasta e impressionato dalle grandi bellezze di Venafro. “Esprimo al Prefetto il mio vivo ringraziamento per avere accolto subito l’invito, rivoltogli appena pochi giorni fa, a visitare il nostro Comune – ha dichiarato il Sindaco Alfredo Ricci. La sua presenza è il segno di un approccio nuovo al ruolo istituzionale da lui ricoperto, di vicinanza ai territori, agli enti locali, ai Sindaci, con una propensione all’ascolto e al dialogo che sono sempre stato convinto che facciano la differenza in positivo nell’espletamento dei rispettivi ruoli istituzionali. D’altronde, già in occasione dell’incontro avuto in Prefettura, con il Prefetto abbiamo avuto modo di condividere una metodologia diversa nell’approccio ai problemi, fatta di confronto costruttivo e aperto, che, sono sicuro, farà bene al nostro territorio. Davvero come Amministrazione intendiamo dare il nostro speciale benvenuto al Prefetto Montella e augurargli un ottimo lavoro“.