Sono in corso, da questa mattina, i lavori di manutenzione del verde e riqualificazione all’interno dell’unico polmone verde della città.

I lavori proseguono per rendere sempre più accogliente e funzionale l’area pubblica in vista dell’estate. Villa Maria è il punto di riferimento per tanti venafrani che cercano un po’ di tranquillità lontani dal caos cittadino e grazie alle aree ben curate, al punto di ristoro, ai giochi per i più piccoli, fa registrare la presenza di molti cittadini anche nel periodo invernale.

Continua, dunque, l’impegno del Gruppo Scarabeo che, a costo zero per la collettività, ha restituito e continua a mantenere fruibile un’area verde così importante per una città che ha sempre più bisogno luoghi idonei per praticare attività sportive e ludico-ricreative.