Sembra un sogno e invece è un viaggio tra musica, immagini e la bellezza della memoria. Una passeggiata che si snoderà da Piazza Garibaldi al Castello Pandone di Venafro, dove dal 9 luglio prenderà il via la prima edizione di FUCINARTVENAFRO, prima edizione di una rassegna che punta al connubio tra valorizzazione del territorio e cultura. Aprirà la rassegna il concerto dell’Orchestra Sinfonica del Molise diretta dal maestro Stefano Nanni che si esibirà nelle più famose colonne sonore della filmografia internazionale. Ad accompagnare il pubblico a partire dalle ore 20:00 saranno suoni e immagini che si snoderanno da Piazza Garibaldi fino al Castello Pandone e che esploreranno gli spazi più segreti di questo lembo di città dove alcuni cittadini apriranno per l’occasione cortili e giardini. L’11 luglio la rassegna prosegue con la band CONTROFUSION, formata dal venafrano Luigi Rinaldi alla chitarra elettrica, Ernesto Andreucci alle tastiere, Daniele Marinelli al basso e Alberto Romano alla batteria. A seguire l’appuntamento con il trio Salvatore Russo Featuring STOCHELO ROSENBERG. Protagonista la musica di tradizione gitana, con rivisitazioni di grandi compositori come Django Reinhardt. Previsto un Aperitivo Jazz a piazza Garibaldi a partire dalle 18,30. Per proseguire la passeggiata verso il concerto in compagnia di immagini e proiezioni di filmati e musiche del “Venafro Jazz Meeting” (edizioni dal 1991 al 2000). A organizzare la rassegna è l’associazione culturale “NOI CI SIAMO”, in collaborazione con Collettivo Divergente, che nelle sue proposte culturali punta a eventi di qualità, che siano occasione per recuperare il rapporto tra i cittadini e il patrimonio di bellezza che caratterizza Venafro. “Il nostro obiettivo – spiega Michele Pontone Presidente dell’associazione e direttore artistico dell’evento – è anche quello di riprendere il filo di progetti, come il festival Venafro Jazz Meeting che negli anni novanta ebbe un ruolo importante nella vita della città”. Una scommessa quella della neonata associazione (https://www.facebook.com/noicisiamo86079) che ha come obiettivo la qualità della vita, obiettivo che non può prescindere dalla cultura. La prevendita dei biglietti sulla piattaforma online cui è possibile accedere mediante il seguente link https://www.diyticket.it/festivals/575/fucinartvenafro.