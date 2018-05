Domani 1 giugno 2018 alle ore 11:00, presso la piscina provinciale di Venafro, si svolgerà l’ultimo incontro del progetto “In acqua per stare insieme” che ha coinvolto circa 90 alunni dell’Istituto Comprensivo “Don Giulio Testa” e svolto in collaborazione con il Comune di Venafro.

I destinatari del progetto sono stati gli alunni diversamente abili delle scuole primarie e dell’infanzia di Venafro e Sesto Campano, che hanno partecipato insieme ai loro compagni di classe, in continuità con quanto realizzato lo scorso anno scolastico. In quella prima edizione dell0iniziativa sono stati sperimentati i benefici derivanti dal frequentare la piscina per i bambini con deficit psico-fisico, sia sul piano strettamente motorio, sia su quello dell’autonomia e della fiducia in sé stessi.

Esercitare in assoluta libertà ogni parte del proprio corpo ha favorito negli alunni diversamente abili, oltre al superamento della paura dell’acqua, l’instaurarsi di relazioni con ambienti, spazi, situazioni e persone nuove per una diversa e migliore percezione di sé stessi, a completamento dell’educazione ricevuta a scuola e in famiglia.

Quest’anno, con il coinvolgimento dei compagni di classe, si è mirato a creare occasioni di incontro oltre il contesto scolastico. Ciò ha portato come ricaduta sociale l’aumento sensibile della qualità della vita di tutti i soggetti coinvolti. Un’esperienza che ha favorito moltissimo la socializzazione e l’integrazione degli alunni in piccoli gruppi e in un contesto ludico quale quello della piscina. I genitori hanno accolto favorevolmente l’iniziativa suggerendo alla scuola il proseguimento del progetto anche nel prossimo anno scolastico.