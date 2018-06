La Free Runners Isernia vi ringrazia di cuore ragazzi, siete stati grandissimi, soprattutto siete stati unici… Vi riporto i complimenti del nostro sponsor Gruppo Scarabeo, il quale dinanzi alla presenza del proprio marchio portato con onore e rispetto sulle strade di Venafro, si è emozionato. Ha voluto fortemente essere presente alla manifestazione, dopo aver colloquiato con il Presidente Antonelli, si è focalizzato sulla manifestazione per seguire gli atleti che indossano la canotta Gruppo Scarabeo e non solo.

Ma veniamo a noi, la gara è stata emozionante , come ogni anno i complimenti vanno a Massimiliano Terracciano, Presidente della società di Venafro, che ha messo su un bellissimo impianto sportivo. Per quanto riguarda la classifica generale , dopo gli arrivi degli atleti professionisti, vi è stato un testa a testa con gli atleti di Venafro e quelli della Free Runners, vedendo nei primi posti gli atleti di spessore come Iacovone Diego e Maurizio Di Sandro, Emidio Longo, Armando Romano, Ricchiuti Antonio, Ucciferri Giuseppe, Giuseppe Lettieri, Michele Petrino, Antonello Siravo, Giovanni Siravo ed infine (non a caso li citiamo per ultimi) Olive Giuseppe e Miló Sergio i quali si cimentano tutti i giorni nella disciplina del Triathlon (sport durissimo), ma non si sottraggono mai a confrontarsi nello sport sano e di gruppo ottenendo grandi risultati sia nelle gare di Triathlon che nelle gare podistiche, ed a breve li vedremo ai nastri di partenza in due gare di triathlon di caratura nazionale.

I nostri atleti sono stati tutti premiati nella loro categoria testimoniando il loro attaccamento alla maglia Free Runners. GRAZIE A TUTTI… Ad Majora.