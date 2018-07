A partire da lunedì 30 luglio 2018 riprende il servizio di gestione della sosta a pagamento nel territorio del Comune di Venafro. Tutti i giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00.

Tariffe: 0,30 centesimi per 30 minuti – 0,50 centesimi per 60 minuti – 4 euro intera giornata. I primi 10 minuti di sosta sono gratuiti.

Ogni singolo stallo di sosta è numerato e dotato di sensore presenza in grado di segnalare lo stato di occupazione alla centrale di controllo. Gli automobilisti devono parcheggiare correttamente all’interno del singolo posto auto.

I parcometri accettano monete da 0,10 centesimi – 0,20 centesimi – 0,50 centesimi – 1,00 euro – 2,00 euro, solo dopo aver digitato sulla tastiera del parcometro il numero del vostro posto auto.

Esponete il ticket in modo visibile sul cruscotto del vostro veicolo. L’applicativo Easypark sarà attivato per consentire il pagamento con qualsiasi dispositivo Ios, Android, Windows. Gli ausiliari sono disponibili per offrire supporto ed informazioni.