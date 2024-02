di T.A.

Partita gagliarda, disputata praticamente alla pari con gli avversari dell’Alto Casertano, ma alla fine ceduta per un rigore -peraltro giusto- a 15’ dal termine. Così si é conclusa l’esperienza del Venafro nella finale di Coppa Molise in quel di Agnone, al cospetto di un pubblico numeroso e composto, giuste le previsioni della vigilia. Lo stesso mister del Venafro, De Rosa, è stato esplicito nel commento post/gara : “Bella partita, bel pubblico e buona prova dei miei, cui non possono recriminare alcunché. Sapevamo della forza degli avversari ed abbiamo cercato di fare del nostro meglio. Abbiamo ceduto solo su rigore a poco dal termine ed onore ai vinti. Il Venafro però è stato in partita spavaldamente, pur avendo ceduto alla fine. Il pubblico venafrano accorso in massa in Agnone sperava in altro, così come il sottoscritto e i miei giocatori, e non esserci riusciti spiace tantissimo. Ciononostante è stato dato il massimo da parte del Venafro !”. Il tabellino della gara e le formazioni. VENAFRO : Roncone,Ianniello, Setola, Di Micco, Sabatino, Velardi, Fuscella, Djigo, Bianchi,Panico e Tommasone. A. CASERTANO : Esposito, De Carlo,Manna, Puolo, Mancino, De Lucia, Pisani, D’Ovidio, Haufane, Pettrone, Abitino. Rete : 32’ Macino su rigore.