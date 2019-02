Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi, giovedì 21 febbraio, in via Colonia Giulia a Venafro. Un tir si è scontrato con una Ford Fiesta, ad avere la peggio, è stato l’uomo alla guida dell’auto trasportato d’urgenza, da un’ambulanza della Croce Azzurra, al ‘Veneziale’ di Isernia. Per estrarre il guidatore dall’abitacolo, è stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco. Sul posto anche le forze dell’ordine per effettuare tutti i rilievi del caso e determinare le cause che hanno provocato il sinistro.