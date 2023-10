di T.A.

LA CONFERMA DOPO LA ROTONDA VITTORIA (5-1) SULLA GIOIESE CON TRIPLETTA DI SORRISO

VENAFRO : Roncone,del Giudice, Setola, Ianniello,Sabatino, Velardi, Fruscella, Capone, Ciolli, Sorriso, D’Orta. Subentrati Bianchi, Dijgo, Martino, Capo e De Santis. All. De Rosa

GIOIESE :Di Libero, Scasserra, Riccio, Buonanno, Conti, Tartaglioner, Gilardi, Famiano, Santangelo, Barone, De Biasi. All Di Maio

Reti : Capone, Setola, Sorriso (3) e Santangelo

Vittoria rotonda e netta del Venafro ai danni della Gioiese, con tripletta dell’ottimo Sorriso. E’stato comunque l’intero Venafro a girare bene, imponendosi senza problemi. Agli ospiti è toccato solo cercare di non soccombere ulteriormente sotto il profilo del punteggio. Con tale successo la squadra di De Rosa si pone come terzo “incomodo” stagionale dell’eccellenza molisana, pronto eventualmente a rompere le uova nel paniere al duo Isernia/Alto Casertano, sin qui in testa a punteggio pieno come nelle previsioni. Terzo appunto il Venafro a tre lunghezze, dopo essere incappato nello scivolone all’esordio del campionato (1-0 con la Turris). Venafro/si quindi all’unisono coi propri Ultras che la sera prima avevano suggellato lo storico gemellaggio con gli Ultras Cassino con una mega festa al Palace Hotel tra fuochi d’artificio, cori, striscioni, slogan e tanti brindisi beneauguranti. Si va assieme speditamente quindi Venafro ed Ultras, e la cosa non può che portare bene ! Domenica prossima Venafro/Boiano, match che ricorda “epici scontri” calcistici del passato. Oggi per fortuna la situazione è tutt’altra. Un favorito ? Il fattore campo ed il momento/si dei venafrani dovrebbe far pendere il pronostico per il Venafro, ma la palla è rotonda …, per cui accortezza massima è sempre consigliabile !