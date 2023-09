di T.A.

MERITI E PREGI DI VENAFRO A LIVELLO … MONDIALE (!) E I VENAFRANI NE VANNO A RAGIONE FIERI

Un attivo ed intraprendente pensionato venafrano, Mario De Filippis, marito, padre, nonno e già dipendente di Poste Italiane in età lavorativa, ha contattato il cronista per esternare, ampiamente fiero, la propria naturale soddisfazione per quanto appena riscontrato. “Trascorro le giornate -ha affermato l’uomo- dedicandomi alla famiglia, ai nipoti, passeggiando e leggendo periodici di cultura ed intrattenimento. In uno di questi ho letto e ritagliato quanto allego, ossia la citazione di Venafro nell’ambito della “Rubrica Nel Mondo”, assieme a città come Firenze e Napoli ed a citazioni di rimedi per alleviare la stanchezza delle gambe. Relativamente a Venafro è scritto testualmente : “E’ uno dei più conosciuti gioielli d’Italia. Considerata “porta del Molise”, vanta 33 chiese, un magnifico castello medievale, ben tre musei e un antico anfiteatro romano. Inoltre proprio da qui parte l’itinerario per il Parco Regionale dell’Olivo, una splendida passeggiata tra ulivi secolari e altre piante d’antica data”. La soddisfazione del pensionato è tanto palpabile e genuina da meritare a pieno titolo la citazione in cronaca, quale segno del suo amore per la propria città di origine e le sue peculiarità storico/ambientale/artistiche, che la proiettano addirittura all’attenzione … mondiale ! Perciò “Chapeau” al pensionato ed a Venafro !