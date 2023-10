di T.A.

IN VETTA NELL’ECCELLENZA CALCISTICA MOLISANA IL DUO ISERNIA/ALTO CASERTANO, SEGUITO DAL BINOMIO VENAFRO/FORTORE

Venafro con le polveri bagnate o, se si preferisce, spuntato ed il Boiano porta via un meritato 0-0 dal Del Prete, nonostante il gran sostegno dei giovani locali. Francamente si pensava tutt’altro, ma visto il match va detto che i bifernini hanno meritato il pari, sfoggiando un primo tempo di buona fattura per calare poi fisicamente nella ripresa sotto la spinta dei venafrani. Questi però, pur attaccando con maggiore convinzione nella seconda parte della partita, non sono riusciti ad aver ragione della porta avversaria, evidenziando palesi carenze offensive. Unica scusante l’uscita per infortunio di Sorriso -attaccante venafrano- a metà primo tempo, cosa che ha ulteriormente fatto emergere le difficoltà offensive dei padroni di casa, che hanno sì cercato la via della rete ma senza mai impensierire seriamente il portiere ospite. E così al termine è stato 0-0, che di fatto rallenta la marcia dei venafrani verso l’alta classifica. Per arrivare in alto è evidente che il Venafro debba cercare urgentemente rinforzi, specie in attacco e difesa, altrimenti Isernia ed Alto Casertano, entrambe vittoriosi nell’ultimo turno, ”scappano via”. Attualmente questo il vertice dell’eccellenza molisana : avanti Isernia ed Alto Casertano, inseguiti dal duo Venafro/Fortore. In chiusura il tabellino di Venafro/Boiano. VENAFRO : Roncone, Del Giudice, Setola, Ianniello,Sabatino, Velardi, Fruscella, Capone, De Santis, Sorriso,D’Orta. Subentrati Bianchi, Nannola, Capo e Ciolli. All. De Rosa. BOIANO : Borreca, Marraucci, Drini, Sabatino, Tancini, Calabrese, Mauriello, Iezza, Perrella, Anchaba e Dantoni. All. Savino.