Torna il grande appuntamento con il Memorial “Maria Nucci”, giunto all’ottava edizione. Ringraziamo anticipatamente chi ci supporta per realizzare questo grande evento, ricordando che tutto il ricavato sarà devoluto Associazione Davide Ciavattini ONLUS.

Sorpresa speciale quest’anno! Con una piccola donazione si parteciperà all’estrazione per aggiudicarsi una delle 6 maglie ufficiali e autografate dei campioni del NAPOLI! La manifestazione è nata per ricordare Maria Nucci, giovane venafrana, scomparsa prematuramente a causa di un male incurabile. I familiari e gli amici hanno deciso di istituire questo memorial per mantenere sempre vivo il ricordo di Maria.

TRIANGOLARE DI CALCIO “MARIA NUCCI” – CATEGORIA PULCINI 2008

– SCUOLA CALCIO VENAFRO

– SSC NAPOLI

– ASD P. CASALNUOVO

APPUNTAMENTO FISSATO PER SABATO 8 GIUGNO 2019