A Venafro, un sorvegliato speciale di Pubblica Sicurezza, per reati contro la persona, il patrimonio e in materia di stupefacenti, è stato denunciato dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia alla competente Autorità Giudiziaria per violazione alla misura di prevenzione in atto. Il sorvegliato speciale, è stato sorpreso negli ultimi giorni, in più circostanze, nel corso di ore serali e notturne, al di fuori dalla propria abitazione, dove invece doveva trovarsi.