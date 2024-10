di T.A.

“PER LA NUOVA FIBRA SI SCAVANO LE STRADE COMUNALI MA NON SI AGGIUSTANO, LASCIANDOLE IN PESSIMO STATO” . E’ LA DENUNCIA DEI VENAFRANI DOPO LA POSA IN OPERA DEL NUOVO SERVIZIO.

Dai venafrani arriva una precisa ed esplicita segnalazione. “Un tempo i Comuni avevano nel loro organico -afferma un signore- il cosiddetto “geometra contrario” che per conto dell’ente seguivano scavi e lavori eseguiti nel territorio municipale, badando a che ogni cosa venisse ripristinata a regola d’arte e nel più breve tempo possibile, sia per tutelare i beni pubblici e sia per evitare che restassero opere incompiute e pericolose. Oggi tale figura è scomparsa e le conseguenze si vedono ! Basta osservare quanto rimasto su tante strade municipali venafrane dopo scavi e lavori per installare la nuova fibra senza ripristinare lo stato delle cose, ossia senza aggiustare le arterie con nuovo asfalto riempiendo gli scavi una volta terminati i lavori !”. Dove accade questo, chiediamo ? Ancora il nostro : “In tante aree di nuova espansione. Basta citare via Maria Pia di Savoia e via Machiavelli, dove sono tuttora visibili gli scavi eseguiti e nient’affatto ripristinate le strade com’erano prima. Ma la cosa emerge ancora più vistosa lungo l’arteria ciclo/pedonale parallela a Viale San Nicandro, sin qui comoda e sicura passeggiata per tanti pedoni o per quattro tranquille pedalate da parte di cicloamatori. Oggi invece la situazione è tutt’altra ! E’ stato scavato giusto al centro di tale strada, scavi larghi mezzo metro ed oltre, è stata posizionata la fibra, ma l’arteria non è stata riportata allo stato iniziale bensì lasciata coi profondi scavi ben visibili e pericolosi al centro della stessa arteria e solo parzialmente riempiti da nuovo materiale, senza provvedere a stendere il nuovo manto asfaltato, ossia senza restituire piena sicurezza ai pedoni. E nessuno dal Comune di Venafro ha rappresentato tutto questo a chi di dovere ! Mi auguro che la presente segnalazione serva a mettere a posto ogni cosa, aggiustando finalmente l’utile pista ciclo/pedonale parallela a Viale San Nicandro e restituendo tranquillità a tutti”.