di Tonino Atella

Ci voleva, evidentemente, la precedente nostra notizia circa la splendida e datata Rosa Rossa di Porta Nova ed il magnifico neo Pioppo di Ciaraffella per scatenare una sorta di corsa tra i lettori venafrani nel segnalare loro positività naturalistiche, attestando in tal modo il cosiddetto “pollice verde” di tanti in città. In effetti non è passato tempo perché arrivassero segnalazioni in materia di verde cittadino, dovuto a privati venafrani. E’ il caso, giusto per citare, di foto e notizie trasmesse dal geom. Elio Cimorelli, già dipendente prima delle Ferrovie di Stato e quindi del Comune di Venafro, residente in Via Del Carmine e che pubblicamente ringraziamo per quanto inviatoci. Scrive l’amico : “La foto mostra la bellissima “Enagra Rosea” , da me interrata dinanzi casa e cresciuta a meraviglia. Trattasi di pianta originaria di terre ed ambienti dal clima tropicale, importata dall’America Centrale e che personalmente accudisco con tanta cura. Abbellisce ed arricchisce la zona cosiddetta Del Carmine, a due passi dalla Chiesa omonima purtroppo da tempo chiusa e inagibile per problemi strutturali e dal Liceo Classico “Giordano”. Più avanti lungo la stessa strada si possono ammirare altri fiori e colori naturali, sempre frutto della passione umana”. Venafro quindi si conferma città dal pollice verde, riscontro che va ascritto a pieno titolo a quanti amano la natura e la sua salvaguardia. Ovviamente siamo a disposizione per divulgare altre perfomance in tal senso.