di Giampiero Giunti

Cala il sipario su “Ti racconto una storia”, serie con cadenza quindicinale via web ideata dallo scorso autunno dal duo “I Venafrani per Venafro” ed il sito fb “Megli a tiemp” di Virginia Ricci per promuovere cultura seppure non in presenza, causa le limitazioni da covid. La conclusione ci sarà col prossimo racconto su fb (chi desidera ascoltare dovrà collegarsi al predetto sito fb) dell’avv. Giuditta Di Cristinzi di Venafro, giudice onorario al Tribunale di Cassino ed autrice di testi di varia natura.

Tra le pubblicazioni della donna da ricordare poesie e prosa, come Fiori di maggio, Filastrocche per un anno, Solo una donna, Il caso di Roccaventosa, Un avvocato in cucina ed altri ancora. Gli altri autori, sia molisani che non, i quali avevano aderito a “Ti racconto…” con le loro storie ora veritiere, ora frutto della fantasia esposte sul web nel corso degli ultimi mesi : da Tonino Atella ad Anna Rita Mascio, da Maria Giusti a Vincenzina Scarabeo, da Rocco Viccione a Chiara Franchitti, da Filippo De Angelis a Ida Di Ianni, da Giuseppe Napolitano ad Antonella Sozio e Federico Gazzerro.

Il consuntivo dell’iniziativa tracciato da Virginia Ricci : “Ottima esperienza -dichiara la donna- con adesioni spontanee di tanti autori molisani e di altre regioni che hanno riempito i vuoti in ambito culturale imposti negli ultimi mesi dal covid. L’iniziativa è stata affiancata da tantissimi ascolti, a conferma del desiderio unanime di ripartire lasciandoci alle spalle paure e limitazioni da covid. Questo é il preciso augurio mio personale, del sito “Meglie a tiemp” e del movimento popolare “I Venafrani per Venafro” alla vigilia del Molise Zona Bianca, auspicio per tempi diversi e finalmente migliori per tutto e tutti, cultura in testa!”.