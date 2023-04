Anche Venafro si colora di azzurro per il Napoli in vista del meritato terzo scudetto tricolore della storia calcistica partenopea

Napoli già da mesi é vestita tutta d’azzurro, specie ai Quartieri Spagnoli, a Spacca Napoli, a Forcella, alla Sanità, a Mergellina, sul Lungomare, al Vomero, alla Stazione Centrale ect., per salutare e festeggiare la conquista del terzo scudetto tricolore della storia calcistica partenopea, numericamente ancora non definito ma ormai con pieno merito nelle mani del Napoli dato il vantaggio acquisito sulla seconda in classifica, pur mancando dieci giornate alla fine del campionato. Trattasi cioè di un titolo alla portata dei giocatori partenopei che si apprestano a cucirselo sulle casacche azzurre e anche da fuori dalla Campania gli appassionati del “ciuccio” si preparano a festeggiare alla grande l’importante traguardo sportivo. Venafro, dove ci sono tantissimi tifosi del Napoli di De Laurentis, non sfugge a tanto e in diversi quartieri della città si possono ammirare i colori azzurri esposti su vicoli, balconi, piazze ect. Accade al vicolo Foro Augusteo del quartiere Ciaraffella, dove svettano gigantografie di Maradona, striscioni azzurri e bianchi ad inneggiare al Napoli. Si possono ammirare al termine della discesa di Via Caserta che immette su piazza Vittorio Emanuale II del rione Porta Nova, con una vistosa miriade di nastri azzurri a sventolare festosi sui balconi privati. E mentre c’è il super tifoso napoletano Fernando che da tempo ama andare in giro simpaticamente vestito tutto d’azzurro, anche altrove a Venafro si ammira un sacco d’azzurro in nome e per conto dei successi partenopei. Molti venafrani in festa quindi per salutare il più che meritato tricolore calcistico napoletano, traguardo inseguito da anni e finalmente pressoché raggiunto con pieno titolo dall’undici partenopeo, cui va perciò il dovuto “Chapeau !” dei molisani tutti, a prescindere dalla squadra del cuore di ciascuno. Ed allora a ragione e in tutta convinzione “ W Il Napoli ! ”, imminente vincitore del tricolore calcistico 2022/2023 !