Un servizio a largo raggio è stato predisposto nella serata di ieri dai Carabinieri in varie zone sensibili tra Venafro e altri comuni della provincia, al fine di prevenire reati predatori e di maggior allarme sociale.

Pattuglie dei Nuclei Operativi e Radiomobile e delle Stazioni territorialmente competenti, hanno eseguito durante il servizio numerosi posti di blocco, nel corso dei quali sono stati controllati 61 veicoli in transito, identificate oltre 78 persone tra conducenti e passeggeri ed elevate 11 contravvenzioni per violazioni al codice della strada per un importo di oltre 800 euro; nei casi sospetti, la polizia giudiziaria impiegata nel dispositivo ha eseguito perquisizioni per la ricerca di armi, droga e refurtiva.

Controllati anche diversi soggetti sottoposti agli arresti domiciliari per verificare il rispetto delle prescrizioni imposte dalla competente Autorità Giudiziaria. Il servizio a largo raggio rientra in una più ampia strategia di controllo del territorio predisposta dal Comandante Provinciale e finalizzata ad una massiccia presenza protesa a favorire una maggiore prevenzione generale e una costante vigilanza sulla sicurezza dei cittadini.