Presentazione di “LabeolsCoin: The Blockchain of Music Copyrights”. Si è tenuta questa mattina a Venafro, presso la Palazzina Liberty, la conferenza stampa di presentazione di “LabeolsCoin: The Blockchain of Music Copyrights”. Ad illustare la piattaforma di scambio di copyright (diritti d’autore) basata sulla tecnologia blockchain con servizi associati, è stata la venafrana Serena Spada. Presenti alla alla conferenza stampa anche il sindaco di Venafro Alfredo Ricci e il Consigliere regionale Massimiliano Scarabeo.

L’industria musicale… in un deficit finanziario. Tutto cio’ che dovete sapere sulla distribuzione di musica online. La Global Record Industry (anno1999/2016) ci ha recentemente fornito i grafici dell’industria musicale online. Dal numero degli iscritti per piattaforma, al guadagno medio degli artisti e così via. Prendiamo in esempio al momento lo streaming che è un tema scottante dell’industria.

Il sistema streaming è stato spesso accusato di non remunerare equamente gli artisti. Tuttavia, dobbiamo considerare che l’industria musicale nel suo complesso, presenta seri problemi finanziari e di trasparenza da risolvere. LebelsCoin Blockchain è la soluzione a queste problematiche. Si tratta di una piattaforma di scambio di copyrights (diritti d’autore) basata sulla tecnologia blockchain con servizi associati. LabelsCoin Blockchain facilità la trasparenza dei diritti d’autore e lo scambio delle royalties associate, consentendo una retribuzione equa delle royalties su tutti i canali (digitali e fisici). Ulteriori benefici: traccia in tempo reale la tua remunerazione. Riconoscimento automatico di brani ed eventuali plagi. Sicurezza: nella LabeolsCoin Blockchain i contratti e le transazioni sono inviolabili e il servizio è disponibile in tutto il mondo.

Per info visionare il sito www.labelscoin.io / e-mail [email protected]

Intervista a Serena Spada