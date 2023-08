Venafro lotta contro l’incuria urbana: Piantagioni selvatiche diventano rifugi per serpenti e topi

Venafro, 17 agosto 2023 – Una segnalazione preoccupante è giunta in redazione da parte di uno dei nostri attenti lettori: la città di Venafro sta affrontando una crescente ondata di incuria urbana, con piante selvatiche che crescono incontrollate, trasformandosi in rifugi per serpenti e topi. I cittadini esasperati chiedono interventi immediati per risolvere questa situazione sempre più critica.

Le strade una volta pulite e ben tenute di Venafro sembrano ora essere state prese d’assalto da piante che crescono senza controllo. I cittadini hanno documentato immagini e video di vialetti pubblici completamente invasi da erbacce alte e fiori selvatici. Queste aree, ora inaccessibili ai pedoni, si sono trasformate in habitat ideali per una varietà di fauna indesiderata, come serpenti e topi.

“Il degrado urbano è diventato evidente”, affermano i cittadini di Venafro. “Le piazze e i parchi una volta affollati da famiglie sono ora poco più di giungle incontrollate. È pericoloso camminare in alcune zone, soprattutto di notte, a causa dei rischi associati ai serpenti e ai topi che popolano queste aree.”

Gli esperti ambientali sono preoccupati non solo per l’aspetto estetico della città, ma anche per le implicazioni sulla salute pubblica. Le piante non curate possono nascondere rifiuti e detriti, creando un ambiente ideale per l’insorgere di malattie trasmesse dai ratti e altri parassiti. Inoltre, la presenza di serpenti velenosi nelle aree urbane rappresenta un pericolo aggiuntivo per i cittadini, in particolare per i bambini che potrebbero incappare in tali creature mentre giocano.

In conclusione, la situazione di incuria urbana che affligge Venafro sta diventando un problema serio e complesso. È fondamentale che l’amministrazione agisca tempestivamente e in modo efficace per affrontare la crescita incontrollata delle piante e garantire un ambiente urbano sicuro e piacevole per tutti i cittadini.

s.n.