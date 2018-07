La segnalazione ci giunge da un nostro lettore, preoccupato, per la possibile presenza di amianto, che sarebbe stato utilizzato, per la copertura di un tetto di uno stabilimento ubicato nell’area del centro commerciale la Madonnella.

Non sappiamo se la copertura in oggetto sia effettivamente in amianto, ci limitiamo a segnalare il caso a chi di dovere, per avere una risposta celere che possa tranquillizzare i cittadini venafrani.

A 26 anni dalla legge 257/92 che ha messo al bando l’amianto, in Italia questa fibra killer continua ad essere ancora molto diffusa e a minacciare la salute delle persone e l’ambiente. Le coperture che dovessero contenere amianto, vanno obbligatoriamente segnalate all’Asl o alle forze dell’ordine.

Anche on-line e in forma anonima. Questo tipo di coperture non solo sono dannose, ma anche illegali.