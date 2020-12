SCREENING COVID-19 SUL MONDO DELLA SCUOLA in vista del rientro in classe dopo le festività natalizie. È un’opportunità che vogliamo offrire alla comunità scolastica (alunni, docenti, personale in genere) per una migliore prevenzione, mettendo ancora una volta LA SCUOLA AL CENTRO del nostro impegno amministrativo.

Uno sforzo organizzativo notevole (2.000 POTENZIALI DESTINATARI), ma ne vale la pena. L’ADESIONE è su base VOLONTARIA, ma maggiori saranno le adesioni migliore sarà il risultato. Auspichiamo che possa esserci da parte di tutti un gesto di responsabilità verso i compagni di classe, i docenti e colleghi.