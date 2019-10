Secondo incidente mortale in Molise: non si arresta la scia di sangue sulle nostre strade. Nella serata di oggi, mercoledì 2 ottobre, due auto, una Mercedes e una Fiat Punto, si sono scontrate a Venafro sulla statale Casilina, all’altezza del cimitero.

Il bilancio del sinistro è di un morto, un noto assicuratore 50enne di Venafro, e un ferito trasportato in ospedale. A causare lo scontro tra i due veicoli, potrebbe essere stata la pioggia battente in atto sulla zona che ha reso viscido il manto stradale. Sul posto i Vigili del Fuoco di Isernia, i Carabinieri per i rilievi del caso e i sanitari del 118.