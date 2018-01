“La comunicazione sociale, l’etica della comunicazione nelle diverse forme di diffusone del messaggio; la storia del santo patrono dei giornalisti San Francesco de Sales”: di questo e di altro si è discusso questa mattina presso la Parrocchia don Orione a Venafro. Relatori: Vincenzo Cimino (cons. Naz. Odg), don Paolo Scarabeo (Giornalista), don Salvatore Rinaldi (giornalista, scrittore, parroco) e Sergio Di Vincenzo (giornalista, cons. regionale Odg Molise delegato formazione Isernia).

Ad aprire il corso di formazione, organizzato dall’Ordine dei Giornalisti del Molise, è stato il Consigliere nazionale dell’Ordine Vincenzo Cimino, che dopo una breve introduzione, ha lasciato la parola a don Paolo Scarabeo. Don Paolo ha fatto un breve excursus sulla storia di San Francesco de Sales.

Vescovo di Ginevra (nato a Thorens, Savoia, il 21 agosto 1567, è morto Lione, Francia, il 28 dicembre 1622), fu uno dei grandi maestri di spiritualità degli ultimi secoli. Scrisse l’Introduzione alla vita devota (Filotea) e altre opere ascetico-mistiche, dove propone una via di santità accessibile a tutte le condizioni sociali, fondata interamente sull’amore di Dio, compendio di ogni perfezione (Teotimo). Fondò con santa Giovanna Fremyot de Chantal l’Ordine della Visitazione. Con la sua saggezza pastorale e la sua dolcezza seppe attirare all’unità della Chiesa molti calvinisti.

A chiudere il corso l’intervento di don Salvatore Rinaldi che si è soffermato sull’importanza dell’uso della parola nella comunicazione di oggi. Il Consigliere Cimino ha donato una spilla ai giornalisti iscritti da più anni all’ordine in segno di riconoscenza per il buon lavoro svolto nel corso della loro lunga carriera: Pietro Tonti, Angelo Bucci e Tobia Paolone (editore). Al prof. Tonino Atella, decano del giornalismo molisano, è stata donata una targa. Infine lo scrittore Paolo De Chiara ha ricevuto un libro. Il corso ha avuto una buona partecipazione, un buon segno in vista dei prossimi appuntamenti in programma nella nostra regione.