di Redazione

Una violenta rissa con tanto di lancio di pietre, uso di bastoni e molto altro si è improvvisamente scatenata nella serata di venerdi 19 aprile 2024, lungo la centralissima Via Falca a Venafro. Un gruppo di cittadini extracomunitari, probabilmente magrebini che risiedono in città, si e’ scagliato, per motivi ancora da “decifrare” contro alcuni residenti e cittadini che sono riusciti a cogliere quanto accaduto, riportandolo sui social. Una situazione che mal si concilia con la cronaca di Venafro che non è abituata a situazioni simili, limitandosi, semmai, soltanto a qualche isolato episodio di teppismo. Ovviamente, un fatto del genere non ha mancato di essere portato all’attenzione dei social, scatenando le preoccupazioni dei residenti e aprendo la discussione anche sul problema serio di convivenza, che può essere destabilizzante, in una cittadina, come detto, tutto sommato tranquilla. Una questione di integrazione sociale mal riuscita? E’ la domanda che all’indomani del fattaccio Venafro comincia a porsi, se è vero che questo gruppo di extracomunitari non sono nuovi ad episodi del genere. Sembrerebbe infatti che siano stati allontanati già da altri locali del luogo e che, sempre usando il condizionale, la causa, potrebbe non essere un insieme di azioni simili verso avventori di detti locali, ma anche qualcosa di più serio, come l’uso di stupefacenti e le conseguenze che ciò a ciò ne conseguono. Il resto, come quanto accaduto l’altra sera, se così fosse, diventerebbe un problema di calibro ben diverso, per una città che non vuole assolutamente che il degrado sociale arrivi fino a questo punto. Una situazione da dirimere, sulla quale i Carabinieri stanno già indagando e sicuramente presto faranno chiarezza, ma anche da affrontare da un punto di vista sociale. L’auspicio è che questo non sia altro che un caso isolato, nessuno vuole che simili situazioni abbiano a ripetersi visto che Venafro non può e soprattutto non deve essere bollata come una comunità violenta, Venafro non ha certo bisogno di questo.