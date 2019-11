Sabato 9 novembre 2019, in via Colonia Giulia, è stato rinvenuto un bracciale d’oro (come si evince dalla foto allegata e pubblicata sulla pagina Facebook di Fratelli d’Italia Venafro).

Il prezioso in oro, ritrovato da un tesserato di Fratelli d’Italia, nel pomeriggio di oggi sarà depositato presso la locale stazione dei Carabinieri. E’ stata pubblicata la foto per favorire il recupero dell’oggetto prezioso da parte del legittimo proprietario, che potrà presentarsi presso la stazione dei Carabinieri negli orari di apertura al pubblico.

Una bella testimonianza di onestà, rara di questi tempi, con la speranza che il proprietario potrà rientrarne in possesso.