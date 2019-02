Nell’ambito di mirati servizi di vigilanza alla circolazione stradale, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Venafro hanno eseguito il controllo di un’autovettura con alla guida un giovane della provincia di Frosinone.

L’interessato è apparso, ai militari operanti, in condizioni psicofisiche non ottimali, circostanza tale da far approfondire gli accertamenti tramite l’apparato etilometro in dotazione alle unità di pronto intervento dell’Arma. Ma all’invito dei Carabinieri l’uomo rifiutava di sottoporsi alla verifica.

Nei confronti dell’automobilista è scattata una denuncia alla competente Autorità Giudiziaria per rifiuto di sottoporsi all’accertamento dello stato di ebrezza alcolica, il sequestro del veicolo e il ritiro della patente di guida.