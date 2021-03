Come ogni anno, il 15 marzo, l’Amministrazione cittadina di Venafro commemora le vittime del bombardamento del 15 marzo 1944. Nel corso delle operazioni belliche della II Guerra Mondiale, gli Alleati sganciarono bombe sulla città, “scambiandola” per Cassino. Tante le vittime tra militari e civili.

In ottemperanza alle disposizioni vigenti, in materia di emergenza epidemiologica, la tradizionale cerimonia è stata ridimensionata. Alla presenza delle sole autorità locali, si è provveduto a depositare una corona presso il monumento ai caduti in piazza Vittorio Veneto.

Dal 2005 Venafro è stata insignita della Medaglia d’Oro al Valor Civile.