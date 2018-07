Il Collettivo Divergente in collaborazione e col patrocinio del Comune di Venafro organizza una giornata dedicata al giudice Paolo Borsellino e a tutte le vittime di mafia, denominata “SedicieCinquantotto – 19 luglio 1992 per non dimenticare”, giovedì 19 luglio.

La manifestazione parte da un’idea più ampia, iniziata con la realizzazione del murale in piazza Falcone e Borsellino e vorrebbe continuare con un progetto basato sulla cultura della legalità e della memoria collettiva.

La giornata sarà così strutturata:

– ore 16:30 flash mob in piazza Falcone e Borsellino;

– ore 16:58 minuto di silenzio;

– ore 18:00 Palazzina Liberty esposizione disegni realizzati da piccoli divergenti in collaborazione con Cta, Genitori Arcobaleno, Il Grillo Parlante, Oratorio Mons. Armando Galardi, Oratorio S. Giovanni in Platea;

– ore 20:00 proiezione film “La Trattativa” di Sabina Guzzanti.

Il film sarà anticipato da alcun interventi introduttivi:

– Analisi tecnica del film a c. Antonella Pietrangelo;

– “Palermo: le mani sulla città”, a c. Rocco Viccione;

– “Oltre l’approccio culturalista del fenomeno mafioso”, a c. Alessandro Imbriglia;

– “Gli ultimi 57 giorni di Paolo Borsellino”, a c. Serena Verrecchia