Nel pomeriggio di oggi, mercoledì 20 febbraio, ha riaperto la strada che costeggia il torrente Rava in territorio di Venafro. Dopo un anno e mezzo dall’inizio dei lavori, settembre 2017, finalmente sono stati portati a termine i lavori per la sistemazione strutturale del ponte e contro i rischi idrogeologici. Un intervento costato 2 milioni di euro e finanziato dalla Regione Molise. Come ultimo intervento ancora da porre in essere, manca solo la riasfaltatura dell’asse stradale che verrà realizzata quando quando le condizioni climatiche lo permetteranno.