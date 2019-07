I Carabinieri della Compagnia di Venafro hanno denunciato alla competente Autorità Giudiziaria tutti i componenti del Consiglio di amministrazione di una cooperativa operante nel settore dell’autotrasporto per conto terzi.

In particolare i predetti, allo scopo di eludere maggiori oneri fiscali ed ottenere cospicui vantaggi economici sulle coperture assicurative dei veicoli intestati a loro o alla loro società, di gran lunga inferiori a quelle applicate in territorio campano, attestavano falsamente in atto pubblico di avere la sede della società in provincia di Isernia.

Tutti i componenti societari dovranno quindi rispondere del reato di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico e truffa in concorso.