In collaborazione con la Cooperativa Sociale Il Geco, EtCetera presenta la quinta edizione di Femminile Plurale, la kermesse che celebra l’universo femminile senza cedere alla retorica dei luoghi comuni. L’appuntamento è previsto per domenica 10 marzo nella Sala Convegni della Palazzina Liberty.

Alle 17.30 è in programma un raccordo di testimonianze di femminilità speciali fra una militanza instancabile per un mondo migliore, una battaglia coraggiosa per l’autodeterminazione, contro qualsiasi pregiudizio, e un’odissea per sfuggire all’inferno libico.

Ospite d’onore, Giulio Perrone, editore e scrittore, che presenterà il suo ultimo lavoro, uno dei libri del momento, ‘L’amore finché resta’ – un’occasione per riflettere sulle ragioni della femminilità a partire da un’angolazione originale