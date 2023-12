di T.A.

VIENE AFFERMATO IN TUTTA CONTRARIETA’ DAI VENAFRANI CHE NON LE MANDANO A DIRE

No, certe desolanti situazioni sono da tempo sotto gli occhi di tutti senza che s’intervenga a ripulire e mettere ordine, per cui il cittadino -spazientito, deluso e contrariato- “si arma” di cellulare per scattare foto e scrivere, non mandandolo affatto a dire ma denunciando seduta stante quanto accade ! Ci si riferisce a certe insostenibili realtà ambientali nel centro abitato venafrano, di cui perviene in redazione foto e scritto sibillino ma significativo di un attento osservatore che volentieri ringraziamo. “Qualcosa non quadra al <Quadrato>“, scrive il nostro, riferendosi a plastica, vegetazione, erba e rifiuti che da tempo riempiono a josa lo storico specchio d’acqua sorgiva venafrana, detto “Il Quadrato”, senza che nessuno dal Comune si decida ad intervenire, facendo rimuovere ogni cosa e ripulire l’intera area. Un tempo “Il Quadrato” era lo specchio d’acqua dove fanciulli e giovani venafrani dei decenni trascorsi si tuffavano, nuotavano e giocavano pomeriggi interni nel corso di estati trascorse, quando non c’erano mezzi e denari per raggiungere le località marine. Era, “Il Quadrato”, la spiaggia del paese, il divertimento estivo dell’intero paese di Venafro e veniva tenuto in perfetto stato ed accudito da tutti ! Oggi, purtroppo, è tutt’altro ! Si rimetterà finalmente in sesto, cancellando una volta per tutte tale autentica bruttura di abbandono e noncuranza ? Francamente non possiamo che augurarlo perché Venafro abbia finalmente tutt’altra realtà ambientale da offrire a venafrani e forestieri.