Si è tenuto nel pomeriggio di oggi, giovedì 11 ottobre, presso la Segreteria Politica del Consigliere regionale Massimiliano Scarabeo, a Venafro, un incontro con i panificatori molisani per illustrare la proposta di legge n°9 “Disposizione in materia di promozione e tutela dell’attività di panificazione in Molise” e raccogliere suggerimenti per migliorare il testo legislativo facendone un valido strumento di supporto all’intero settore.

Scarabeo è relatore della proposta legislativa regionale che si pone come obiettivo: il miglioramento dell’informazione che garantisca il consumatore sulla qualità del prodotto che acquista e tuteli i panificatori tradizionali che commercializzano un prodotto genuino e artigianale.

“Le mutazioni tecnologiche, alimentari e normative, hanno quasi stravolto la produzione di questo importante alimento, tanto che molto spesso chi lo consuma non riesce a distinguere se si tratta di un prodotto di filiera o, più semplicemente, di un pane precedentemente congelato e cotto appena prima della vendita.

Il pane artigianale, di qualità, quello che nasce dalla passione dei nostri fornai, è un alimento che deve essere tutelato al fine di sostenere chi lo produce e chi, quotidianamente, lo consuma”.