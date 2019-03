Dopo il voto espresso dal sindaco Luciano Bucci, esponente politico di Fratelli d’Italia, dal seggio della sezione Venafro 1, dove votano anche Pozzilli e Conca Casale, ci segnalano anche il voto di Stefania Passarelli sindaco di Patriciello a Pozzilli.

Altro voto insolito e curioso, visto che il primo cittadino di Pozzilli non ha nulla a che fare con il PD. Da quanto di apprende, da Pozzilli in tanti si stanno recando al seggio per esprimere un voto.

Bucci e Passarelli non sono gli unici esponenti politici non appartenenti ai democratici ad aver votato a queste Primarie, anche altri amministratori locali si sono presentati ai seggi. Tra meno di un’ora si chiuderanno le operazioni di voto ed allora avremo un quadro esaustivo di come è andata la giornata politica.