Al via oggi 31 marzo 2021 lo screening sierologico volontario sulla popolazione venafrana fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale.

Si è conclusa alle 13.00 la prima giornata dello screening volontario sulla popolazione con effettuazione dei test sierologici pungi-dito.

Ad effettuare i test la Croce Rossa italiana con il supporto operativo dell’Associazione Vigili del Fuoco in congedo-Nucleo Protezione civile. Alla riuscita della giornata ha collaborato anche l’Associazione Genitori Arcobaleno che con impegno ha aiutato e agevolato tutte le operazioni inerenti lo screening.

In totale sono stati effettuati x test. Tra questi x è risultato positivo.

I test sono stati effettuati sul piazzale antistante all’edificio comunale in Viale San Nicandro, rispettando il distanziamento e le misure di sicurezza.

Questa la prima giornata di screening a cui seguiranno altre due sessioni secondo il calendario:

– giovedì 8 aprile dalle ore 10.00 alle ore 14.00

– sabato 10 aprile dalle ore 10.00 alle ore 14.00

Sul posto presente anche l’assessora Angelamaria Tommasone che commenta positivamente “La giornata è stata fortemente voluta dall’amministrazione comunale, dall’ambito territoriale e sociale. Voglio ringraziare il consigliere Oscar Simeone che ha dato la sua disponibilità. La popolazione di Venafro ha reagito benissimo, tant’è che le tre giornate sono tutte complete. Stiamo rendendo un servizio alla popolazione e mi auguro che venga apprezzato. Colgo l’occasione anche per ricordare a tutti che le regole devono essere sempre rispettate, credo che si stia vedendo un po’ di luce rispetto a quello che è successo fino a questo momento”. L’assessora ha poi aggiunto “Per le prossime due giornate abbiamo allungato di un’ora, quindi dalle 10.00 alle 14.00 e ci sono 200 persone prenotate”.

Il Consigliere comunale delegato alle Politiche Sanitarie e per la Disabilità, Oscar Simeone presente alle operazioni di screening afferma “Nel controllo della pandemia questi test possono darci un’ulteriore risposta soprattutto sul proseguo del contenimento dell’infezione. I test sono rapidi e di facile attuazione. E’ uno screening rivolto ai soggetti che non hanno manifestato clinicamente l’infezione ma hanno avuto un decorso asintomatico o paucisintomatico, proprio per individuare le persone che non sanno di aver contratto la malattia. La popolazione ha reagito in maniera positiva e molto collaborativa, vuole uscire il prima possibile da questa difficile e drammatica situazione”.

Si ricorda che per sottoporsi agli screening è necessario prenotarsi nei giorni precedenti a quelli fissati telefonando all’Ambito Sociale al numero 0865/906804 e scaricando l’apposito modulo consenso.