Presso la sala convegno del Comando Compagnia Carabinieri di Venafro il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Isernia, Tenente Colonnello Gennaro Ventriglia, in una semplice ma significativa cerimonia, ha consegnato a due militari in sforza presso quella Compagnia due prestigiosi encomi per essersi distinti in attività di servizio nelle pregresse sedi di provenienza.

Questi i riconoscimenti attribuiti: all’Appuntato Scelto Q.S. Fabrizio Costantini concesso un’ “Encomio Solenne” del Comando Interregionale Carabinieri Ogaden con la seguente motivazione: “addetto a Nucleo Radiomobile di Comando Provinciale, con generoso altruismo e sprezzo del pericolo, non esitava a far irruzione, unitamente ad altri militari, in un appartamento in cui si era barricato un esagitato che, dopo avere saturato l’ambiente con il gas di una bombola, minacciava un’esplosione a scopo suicida. L’intervento consentiva di bloccare il malcapitato e scongiurare più gravi conseguenze”; al Maresciallo Ordinario Alessandro Casella concesso un “Encomio Semplice” del Comando Interregionale Carabinieri Podgora con la seguente motivazione: “addetto a Sezione di Nucleo Investigativo di Comando Provinciale, dando prova di elevata professionalità, notevole acume investigativo e lodevole dedizione, forniva determinante contributo a complessa attività investigativa che consentiva di disarticolare un’associazione per delinquere, costituita da elementi di rilievo della criminalità organizzata attiva nella capitale, finalizzata alla commissione di rapine, alla detenzione illegale di armi, al furto aggravato in abitazione ed altri gravi reati. L’indagine si concludeva con l’arresto di 24 malviventi, nonché con il sequestro di immobili e di altri beni per un valore complessivo di circa due milioni di euro, riscuotendo il plauso dell’opinione pubblica e contribuendo ad esaltare l’immagine dell’Istituzione”.