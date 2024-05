di Redazione

Torna la storica manifestazione sportiva organizzata dall’Atletica Venafro in collaborazione con la Fondazione Neuromed, il CONI, il Comune di Venafro e la Provincia di Isernia, la Federazione Italiana Atletica Leggera, che attira numerosi atleti e turisti in città. La Fondazione Neuromed promuove, inoltre, un incontro su Sport, alimentazione e malattie rare con gli studenti dell’Istituto Giordano che si terrà nel Parco tecnologico dell’I.R.C.C.S. Neuromed, alle ore 10.00, lunedì 3 giugno 2024. La presentazione dell’evento è prevista per il giorno 30 maggio alle ore 11.00 presso la Palazzina Liberty di Venafro.