Presentata ieri pomeriggio, mercoledì 23 maggio, nel corso di una conferenza stampa, la lista “Insieme per Venafro”. Sono 16 i candidati alla carica di Consigliere comunale più il candidato sindaco Alfredo Ricci.

ALFREDO RICCI, 37 anni, avvocato. Vice Sindaco uscente, da sempre impegnato nel volontariato e nell’associazionismo cattolico, negli anni si è costantemente impegnato nelle battaglie in difesa dell’Ospedale “SS. Rosario” e dell’ambiente. Queste le sue parole a margine della presentazione della lista: “Siamo una lista la cui età media è di 43 anni. Noi al centro del programma abbiamo innanzitutto i giovani, giovani significa opportunità di lavoro, significa creare le condizioni dello sviluppo economico, significa creare occasioni di svago e tempo libero pulito e quindi cultura, sociale, sport. I giovani sono il primo punto del nostro programma ma subito dopo ci sono le famiglie e gli anziani. –conclude Ricci– Questo ci consente di guardare ad una Venafro che possa proiettarsi nel futuro e non nel passato”.

ANNA BARILE, 46 anni, impiegata presso il Centro Assistenza Fiscale della Cisl di Venafro. Il lavoro, che svolge con passione e dedizione da oltre 20 anni, le ha consentito di vivere in prima persona le problematiche di ogni genere, soprattuitto degli anziani e dei giovani.

ANNAMARIA BUONO, 57 anni, 3 figli e 1 nipotino. Infermiera professionale plurispecializzata. Attualmente è coordinatrice dell’Unità Operativa di Nefrologiae Dialisi dell’Ospedale di Isernia e docente incaricato in corsi per infermieri. Più volte consigliere del Collegio Infermieri Professionali (IPASVI) di Campobasso-Isernia, già Presidente dell’AIDO di Venafro, Presidente della Commissione Pari Opportunità del Comune di Venafro e componente del Tavolo Tecnico contro le dipendenze del Comune di Venafro.

STEFANO BUONO, 32 anni, imprenditore. Attivo in politica da alcuni anni.

GIOVANNA CAPASSO BARBATO, 43 anni, laureata in Lettere. Impiegata e consigliere comunale uscente.

ANTONELLA CERNERA, 41 anni, avvocato libero professionista. Ha lavorato per 11 anni alla Regione Molise presso l’Assessorato all’Ambiente occupandosi principalmente di rifiuti speciali e fondi europei. Ha svolto anche le funzioni di segreteria dell’Osservatorio Regionale del Ciclo dei Rifiuti nonchè per 18 mesi ha lavorato presso l’ufficio legale dell’Agenzia Regionale per la Ricostruzione Post Sisma a seguito di regolare concorso. Da 4 anni è componente della Commissione Comunale Mensa in rappresentanza dei genitori.

MASSIMO DE LUCA, 50 anni, geometra libero professionista. Si è specializzato nei settori dell’edilizia e delle energie rinnovabili. E’ impegnato nel sociale in varie associazioni e nello sport, dove da quasi 40 anni anima e frequenta il Basket, dapprima come giocatore e poi come dirigente. Da alcuni anni è Presidente della Basket Venafro.

GIAN MARCO DI CICCO, 19 anni, studente. Iscritto al primo anno di Scienze Politiche presso l’Università del Molise. E’ stato per due anni presidente della Consulta Provinciale degli studenti di Isernia, entrando in contatto direttamente con le dinamiche della politica giovanile. Grazie al suo pluriennale impegno nell’associazionismo cattolico e nel volontariato, ha potuto occuparsi di sociale.

AURELIO ELCINO, 33 anni, agente di commercio e promotore di eventi.

DARIO OTTAVIANO, 54 anni, dipendente ENEL. Consigliere comunale uscente. Ha ricoperto per alcuni anni anche l’incarico di Assessore nell’Amministrazione uscente.

IVANO PASCARELLA, 36 anni, da sempre impegnato lavorativamente nel settore dei motori, attualmente è consulente Smart e Mercedes Benz in una concessionaria i Frosinone. La passione per i motori lo ha portato a impegnarsi in prima persona come Presidente del Motoclub Venafro, organizzando diversi eventi. Attualmente è anche titolare di un’attività commerciale a Venafro.

MARINA PERNA, 40 anni, avvocato civilista e penalista. Impegnata nel sociale. Socia di diverse associazioni presenti sul territorio. Per la prima volta in politica.

OSCAR SIMEONE, 50 anni, dirigente medico presso l’ospedale Cardarelli di Campobasso, specialista in Medicina Fisica e Riabilitazione. Sposato con Alessia e papà di due figli, Francesca e Armando. I settori naturali del suo impegno sono la sanità e il settore socio-assistenziale come disabilità e reinserimento sociale. Il suo hobby è la musica.

FABRIZIO TOMBOLINI, 50 anni imprenditore, consigliere comunale uscente e consigliere provinciale. Impegnato da oltre 30 anni nel volontariato.

ANGELAMARIA TOMMASONE, 64 anni, Segretario Generale delle Comunità Montane “Del Volturno” e “Centro Pentria”. Assessore comunale uscente.

GIOVANNI VACCONE, 60 anni, dipendente ospedaliero. Fondatore, Presidente e anima del Comitato Civico “SS.Rosario”; si è battuto da sempre fattivamente e in prima linea nella difesa dell’Ospedale di Venafro.

MARCO VALVONA, 35 anni, agente immobiliare. Assessore comunale uscente.