di Tonino Atella

E’ il parere dello stesso Superiore/Guardiano di Basilica ed attiguo Convento Francescano, Fr. Jossy Fernandez.

Sugli oleandri che fiancheggiano il piazzale della Basilica di San Nicandro e sulla loro crescita a dismisura ospitiamo il parere del Superore e Guardiano dello stesso sito religioso, Fr. Jossy Fernandes, in linea sull’argomento col pensiero di tanti venafrani : “Gli oleandri che fiancheggiano la statale 85 Venafrana che lambisce Basilica e Convento Francescano vanno urgentemente potati. Sono belli ma cresciuti a dismisura ed attualmente chiudono alla vista il luogo di culto dove riposano i resti del Santo Patrono di Venafro, San Nicandro, e l’attiguo convento di noi Frati Francescani. I passanti su gomma sulla statale infatti non vedono l’intero complesso religioso data la presenza degli oleandri fitti ed altissimi, per cui suggerisco di potarli ed abbassarli. Certamente ne guadagnerà lo stesso verde, nonché la Basilica del Patrono che finalmente potrà essere ammirata da quanti transitano sulla statale”. A suo parere, di chi la competenza dell’intervento? “Di certo non a noi Frati. Penso piuttosto al Comune di Venafro o all’Anas, trattandosi di strada statale. Ad ogni modo potatura ed abbassamento di tanto abbondante verde ritengo sia opportuno e necessario. Ne guadagnerà la visibilità stessa di Basilica e Convento, oggi invece chiusi alla vista dei tanti forestieri che transitano in auto, in moto o sui tir”.