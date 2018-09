Presentato, ieri sera, sabato 1 settembre, presso la Palazzina Liberty, il volume a cura di Carmela Mascio “semplicemente… vivere!”.

Una sala piena che conferma il successo del libro e della Mascio. Lo scrivere di un’insegnante che, avendo avuto la fortuna di poter godere a pieno del Patto educativo scuola/famiglia nella sua adolescenza, cerca di ristabilire, nella sua esperienza, un equilibrio simile ai tempi di oggi. L’autrice offre grandi spunti di profonda riflessione e stimolo sul concetto di Tempo e sul dono della Vita. Forte impulso, a chi legge, a non mollare ed a dare il proprio contributo!

Carmela Mascio (1968), insegnante, laureata presso la Pontificia Università Lateranense in Scienze Religiose presso la facoltà di Teologia. Ha frequentato diversi corsi di specializzazione secondo il metodo “Agazzi”, “Montessori” e “Boschetti-Alberti” ed un master in Bioetica con l’università Gemelli di Roma.

Ha scritto rari sussidi per il Vicario di Roma, per l’Azione Cattolica Regionale e Diocesana. Nel 2006 pubblica “Un amico davvero grande” in cui racconta la storia della sua amicizia con San Giovanni Paolo II e che è alla terza ristampa. Ha scritto testi per “La Compagnia del Villaggio”, compagnia teatrale della scuola, nata per creare una scuola che educhi a tutto tondo.