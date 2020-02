Nel giorno che forse esiste, il 29 febbraio, l’associazione venafrana Venus propone presso la Palazzina Liberty un inedito Pomeriggio in Poesia, un’occasione per scoprire la poetica e la visione del mondo di Paola Caramadre, Marco Pelliccioli e Giuditta Di Cristinzi attraverso i versi delle loro ultime pregevoli pubblicazioni.

Con la complicità delle poetesse Maria Giusti e Marilena Ferrante, per restare in tema. Le letture sono affidate al talento teatrale di Vera Cavallaro e Stefano Maria Pantano. Non solo poesia, per così dire. Il Pomeriggio di Venus sarà impreziosito inoltre dalle musiche di Luigi Pizzuti ed Masho oltre che dalle esposizioni delle artiste ciociare Di Massa Stefania e Vincenza Rotondo, ispirate dalle suggestioni, care ai poeti, della superficie e dello specchio. La poesia non cerca seguaci ma amanti, come suggeriva García Lorca. Tante ragioni per non mancare.