Oggi pomeriggio, venerdì 8 marzo, presso la Palazzina Liberty, si è svolta un’assemblea pubblica per confrontarsi sull’inquinamento della Piana di Venafro. Un incontro pubblico organizzato dall’associazione Città Nuova per invitare la politica ad assumere impegni precisi su le azioni da intraprendere per il territorio. Nella sala conferenze della Palazzina Liberty sono intervenuti tecnici ed esperti per parlare dei vari aspetti riguardanti l’annoso problema dell’inquinamento ambiente e gli effetti che si determinano sulla salute delle persone. Sono stati illustrati nel corso della serata gli effetti sulla salute delle sostanze emesse da inceneritori ed impianti industriali.

E’ importante tenere alta l’attenzione dell’opinione pubblica e delle istituzioni in vista di una battaglia fondamentale in sede giudiziaria che vedrà impegnati da un lato il Comune di Venafro, l’Associazione “Mamme per la salute”, la Regione Molise ed altre istituzioni ed associazioni e dall’altra la ditta Herambiente ed altre aziende interessate alla gestione del ciclo dei rifiuti. Al dibattito sono stati invitati, per dare un contributo fattivo, i Sindaci di Venafro, Pozzilli, Montaquila, Sesto Campano, Filignano, Conca Casale e Monteroduni; i Consiglieri regionali espressione del territorio Scarabeo, Nola e Tedeschi, l’assessore regionale Cotugno e i parlamentari molisani, tra cui gli onorevoli Federico (membro della Commissione Ambiente della Camera) e Testamento.

E’ emersa da parte di tutti la volontà di continuare la battaglia per difendere la Piana di Venafro e la salute dei cittadini senza retorica e senza riferimenti a colori politici. I cittadini voglio risposte per risolvere i problemi e non le solite chiacchiere che laciano il tempo che trovano. Sono stati tanti i temi affrontati tra i quali anche il rilancio della “bretella di Ceppagna” per deviare tutto il traffico pesante all’esterno della città e la questione torrente Rava.

Va anche ricordato che sabato 2 marzo, presso la sede del Comune di Venafro, si è tenuto un incontro per definire le procedure necessarie all’avvio dello studio Epidemiologico-Eziologico. All’incontro oltre ad esponenti del direttivo dell’Associazione erano presenti; il Sindaco di Venafro Alfredo Ricci, l’Assessore all’Ambiente Dario Ottaviano, il Presidente Nazionale ISDE (Medici per l’Ambiente) Roberto Romizi, il Presidente ISDE Molise Bartolomeo Terzano ed il Dirigente di Ricerca dell’Istituto di Fisiopatologia Clinica CNR di Pisa Fabrizio Bianchi. Definite le procedure da seguire, il giorno 4 dal Comune di Venafro è stata inviata richiesta circostanziata all’Istituto di Fisiologia Clinica CNR di Pisa. A breve ci sarà la risposta che segnerà l’inizio verso un importantissimo studio per l’area venafrana.